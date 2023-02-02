Захарова заявила, что ЕС нарушает свои принципы

Дочь пожилой пациентки пожаловалась на ужасные условия в больнице Екатеринбурга
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала результаты саммита представителей политических властей западных государств и киевского режима. Она отметила, что на этом саммите западные государства продемонстрировали намерение продолжать делать поставки киевскому режиму. Захарова, указывая на это, отметила, что такая позиция противоречит заявлениям представителей западных государств о цели достигнуть завершения украинского кризиса. Она подчеркнула, что такая позиция государств Европейского союза противоречит тем принципам, которые объявлялись при формировании этого объединения.
«Это полностью перечеркивает те принципы, на которых когда-то строился ЕС», – отметила Захарова.
Ранее она заявила, что представители политического руководства ЕС не собираются в ближайшее время принимать Украину в объединение.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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