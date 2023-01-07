Пашинян заявил, что изучается решение об обращении в Совет безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе

Руководитель армянского правительства Пашинян на пресс-конференции сделал заявление о международных дипломатических мерах, которые изучаются в официальном Ереване по отношению к ситуации в Нагорном Карабахе. Он объявил, что армянские политические власти намерены обратиться в Совет безопасности ООН для содействия в урегулировании ситуации в регионе.

Пашинян подчеркнул, что целью такого дипломатического решения в случае его принятия будет не просто вынесение вопроса на обсуждение, но получение содействия этой международной организации и принятия ею со своей стороны определенных решений.

«Армения не может не продлить мандат (российских миротворцев, — прим. ред.), но если она увидит, что процессу что-то угрожает, мы, конечно, в том числе как государство-гарант безопасности Нагорного Карабаха, должны пытаться найти другие меры», – заявил Пашинян.

При этом он указал, что урегулирование ситуации должно проводиться на условиях, которые выдвинули политические власти Российской Федерации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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