Эксперты оценили стоимость ремонта газопровода «Северный поток»

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Издание The New York Times сообщает, что стоимость проведения всех ремонтных работ по починке ниток трубопровода «Северный поток-1» и «Северный поток-2» и введение их в эксплуатацию оценивается экспертами в 500 миллионов долларов.
Взрывы на газопроводе произошли в сентябре прошлого года. Представители политических властей западных государств заявили, что причиной инцидента стала диверсия. Однако при этом они не назвали сторону, которая, по их мнению, организовала диверсии. Теперь специалисты оценивают стоимость ремонта инфраструктуры.
Ранее в посольстве Российской Федерации в США дипломаты заявили, что будут добиваться участия экспертов из России в проведении расследования этого инцидента.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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