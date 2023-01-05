Во Франции отмечен рост цен за воду

Во Франции отмечено заметное подорожание оплаты коммунальной услуги по водоснабжению. Руководитель ведомства по статистическим сведениям в этой сфере Маке сообщила, что в прошлом году в среднем стоимость одного кубического метра воды составила около 4,3 евро. Житель города Туар рассказал, что цена за воду в 2022 году увеличилась на 11 % по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год. Маке уточнила, что в целом по разным районам Франции повышение оплаты за водоснабжение составило от 5 до 60 %.

Эксперты связывают этот процесс с увеличением стоимости на электричество. Дело в том, что устройства по очистке воды потребляют много электроэнергии. Также отмечается повышение цен на используемые при этом хлор и активированный уголь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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