Путин провел переговоры с Мирзеевым

Александр Цыганов выпускник самарской семинарии погиб в зоне спецоперации
В зоне «военной спецоперации» РФ на территории Украины погиб выпускник самарской семинарии Александр Цыганов. Он...Подробнее
Сегодня, 4 января российский президент Путин поговорил по телефону с узбекистанским президентом Мирзеевым. Сообщается, что в ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между двумя государствами.
Во время беседы Путин и Мирзеев выразили готовность к дальнейшему развитию связей между Российской Федерацией и Узбекистаном в разных сферах. Отдельно обсуждалась тема экономического сотрудничества. Политические руководители двух государств договорились способствовать наращиванию объемов оборота товаров между ними.
Мирзеев также вспомнил о недавнем неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, где встречались политические руководители входящих в объединения государств. Он выразил благодарность Путину за гостеприимство.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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