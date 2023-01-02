Путин провел переговоры с Мирзеевым

Сегодня, 4 января российский президент Путин поговорил по телефону с узбекистанским президентом Мирзеевым. Сообщается, что в ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между двумя государствами.

Во время беседы Путин и Мирзеев выразили готовность к дальнейшему развитию связей между Российской Федерацией и Узбекистаном в разных сферах. Отдельно обсуждалась тема экономического сотрудничества. Политические руководители двух государств договорились способствовать наращиванию объемов оборота товаров между ними.

Мирзеев также вспомнил о недавнем неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, где встречались политические руководители входящих в объединения государств. Он выразил благодарность Путину за гостеприимство.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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