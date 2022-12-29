Пономарева выразила мнение о заявлениях по обсуждению статуса РФ в ООН

Сегодня, 17:54

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Пономарева выразила мнение о заявлениях по обсуждению статуса РФ в ООН
Фото из открытых источников

Научный работник МГИМО Пономарева в интервью изданию RT прокомментировала заявления представителей киевского режима об обсуждении на международном уровне вопроса об исключении Российской Федерации из числа постоянных участников Совета Безопасности Организации объединенных наций.

Она отметила, что в последнее время эти заявления звучат все чаще. Пономарева считает, что такие выпады демонстрируют намерения определенных политических сил западных государств. Эти намерения, по ее мнению, заключаются в запуске процесса изменения всей сложившейся системы международных политических институтов. При этом, полагает она, сторонники этой цели не считаются с последствиями в случае проведения такого курса.

«Поэтому все эти разговоры, конечно, нужно пресекать – нужно подчеркивать значимость этой организации и указывать на катастрофические последствия, которые может повлечь за собой любое изменение состава Совета Безопасности ООН», – отметила Пономарева.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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