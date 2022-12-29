Аналитик: мир с момента окончания холодной войны еще никогда не был так близок к новой мировой войне

37-летний врач-кардиолог Алексей из Уфы откровенно рассказал о своей мобилизации
О жизни после мобилизации рассказал 37-летний врач-кардиолог Алексей. Он до мобилизации работал в частной клинике,...Подробнее
Третья мировая война все ближе, предупреждает аналитик Роберт Фарли.
По его словам, с момента завершения холодной войны мир еще никогда не был близок к масштабной войне.
Фарли считает Украину одной из наиболее опасных горячих точек, которые сейчас есть, хотя помимо Украины их не так уж и мало. При этом многие аналитики сходятся к тому, что как раз конфликт России и Украины будет разрастаться и может перерасти в мировую войну.
По словам Фарли, мировая война также может начаться и из-за противостояния Турции и Греции, хотя эти страны и входят в НАТО.
Не стоит забывать и о Тайване, вокруг которого идут споры между Китаем и Турцией.
Также не исключен новый конфликт на Корейском полуострове. В числе потенциальных горячих точек граница Индии и Китая.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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