Журналисты рассказали о предложении Блэра

37-летний врач-кардиолог Алексей из Уфы откровенно рассказал о своей мобилизации
О жизни после мобилизации рассказал 37-летний врач-кардиолог Алексей. Он до мобилизации работал в частной клинике,...Подробнее
Журналисты издания The Independent рассказали об опубликованных документах о взаимоотношениях между российским президентом Путиным и руководителем британского правительства Блэром в начале 2000-х годов.
Они сообщают, что в те годы Блэр предлагал включить президента РФ в состав совета политических руководителей западных государств. Премьер-министр считал, что следовало способствовать проведению Путиным политики в разных направлениях по западной модели.
Журналисты в связи с этим выразили мнение, что политические руководители западных государств уже тогда опасались Российской Федерации. Ранее в ходе работы коллегии оборонного ведомства РФ Путин заявил, что на протяжении истории со стороны западных государств отмечается проведение курса на политическое раздробление России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О жизни после мобилизации рассказал 37-летний врач-кардиолог Алексей. Он до мобилизации работал в частной клинике,...Подробнее
Погибших в ходе «военной спецоперации» жителей Архангельска хоронят на Вологодском (Кузнечевском) кладбище, где для...Подробнее
В Китае наблюдается самая мощная вспышка коронавирусной инфекции с начала пандемии. Началась она после того, как власти...Подробнее
Военный корреспондент и блогер Владлен Татарский показал, как выглядит блиндаж, в котором недавно побывал бизнесмен...Подробнее
Журналист из Самары Илья Круглов рассказал о том, какие комплекты получают мобилизованные перед отправкой на фронт. Он...Подробнее
Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков рассказал о том, что мобилизованным регион продолжает...Подробнее
О ситуации на фронте и о хитростях ВСУ рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Он сообщил, что ВСУ...Подробнее
Анализ, проведенный журналистами показал, что пользователи интернета голосуют по теме СВО за тех лиц, которые не только...Подробнее
Эксперты рассказали о том, какие изменения произошли на российском рынке за год. Санкции хоть и не спровоцировали...Подробнее
Читатели турецкого сайта Haber 7 отреагировали на сообщение о принятых российскими политическими властями ответных...Подробнее
Комментировать