Журналисты рассказали о предложении Блэра

Сегодня, 19:04

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Журналисты рассказали о предложении Блэра
Фото из открытых источников

Журналисты издания The Independent рассказали об опубликованных документах о взаимоотношениях между российским президентом Путиным и руководителем британского правительства Блэром в начале 2000-х годов.

Они сообщают, что в те годы Блэр предлагал включить президента РФ в состав совета политических руководителей западных государств. Премьер-министр считал, что следовало способствовать проведению Путиным политики в разных направлениях по западной модели.

Журналисты в связи с этим выразили мнение, что политические руководители западных государств уже тогда опасались Российской Федерации. Ранее в ходе работы коллегии оборонного ведомства РФ Путин заявил, что на протяжении истории со стороны западных государств отмечается проведение курса на политическое раздробление России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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