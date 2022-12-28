37-летний врач-кардиолог Алексей из Уфы откровенно рассказал о своей мобилизации
О жизни после мобилизации рассказал 37-летний врач-кардиолог Алексей. Он до мобилизации работал в частной клинике,...Подробнее
Журналисты информационного издания Sputnik опубликовали статью, в которой проанализировали поведение руководителя киевского режима Зеленского за последнее время. Речь идет о том периоде, который последовал за его посещением Вашингтона для переговоров с представителями американских политических властей.
Авторы публикации доказывают, что Зеленский после этого визита изменил свое поведение, что выразилось в новых интонациях его официальных выступлений и несколько новом и странном характере их содержания. Журналисты полагают, что в его заявлениях уже звучит понимание, что западные государства начинают меньше интересоваться киевским режимом. С другой стороны, они улавливают в его выступлениях доказательства, что в США Зеленскому запретили демонстрировать независимость и напомнили, что он должен слушаться указаний.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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О жизни после мобилизации рассказал 37-летний врач-кардиолог Алексей. Он до мобилизации работал в частной клинике,...Подробнее
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