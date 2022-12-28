В Китае наблюдается самая мощная вспышка коронавирусной инфекции с начала пандемии.

Началась она после того, как власти Китая отказались от политики «нулевой терпимости» к ковиду, против которой начало протестовать население.

Сейчас, по данным из ряда источников, количество заражений ежесуточно достигает 1 млн человек. Но при этом власти решили с 8 января отменить карантин по COVID-19 для туристов.

Ситуацию прокомментировал профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. По его мнению, Китай не эффективно борется с COVID-19 и это привело к нынешней ситуации. Одна из основных ошибок в том, что власти резко сняли ограничения, тогда как это необходимо было делать постепенно.

В целом же специалисты говорят о том, что пандемия коронавирусной инфекции не остановлена и она будет далее приходить волнами. При этом каждая страна пройдет через вал заражений, пока не будет сформирован должный уровень популяционного иммунитета. Поэтому сейчас Китай проходит через то, что во многих странах было в первый год пандемии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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