Американский журналист считает, что поражение Киева очень вероятно

Сегодня, 17:54

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Американский журналист считает, что поражение Киева очень вероятно
Фото из открытых источников

Журналист Уолт опубликовал в издании Foreign Policy статью, в которой представил свой анализ ситуации вокруг украинского кризиса. По его мнению, американские политические власти серьезно не изучают вероятность поражения военных соединений, подчиняющихся киевскому режиму. А между тем, считает он, она очень высока.

Уолт допускает, что в течение следующего года ситуация сильно изменится. Он полагает, что, скорее всего, Путин останется президентом России, российские войска продолжат проведение операции, а ВСУ уже не будут в состоянии сражаться.

«Я думаю, мы недооцениваем возможность неудачи в Украине», – написал он.

Ранее отставной американский полковник Блэк сделал заявление, что военные соединения, которые подчиняются представителям киевского режима, уже потерпели поражение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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