Политические власти Венгрии намерены внести на обсуждение вопрос о последствиях санкций

Сегодня, 19:14

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Политические власти Венгрии намерены внести на обсуждение вопрос о последствиях санкций
Фото из открытых источников

Представитель венгерского правительства Орбан заявил, что в политическом руководстве государства проходят консультации по вопросу о получении мандата на внесение в Европейский союз на обсуждение вопроса об анализе последствий санкционной политики по отношению к Российской Федерации.

Орбан отметил, что весьма вероятно получение официальным Будапештом соответствующего юридического права и оно будет достигнуто в ходе определенных политических переговоров. Он подчеркнул, что санкции политическими властями государств Европейского союза вводятся уже на протяжении нескольких месяцев, поэтому пришло время подвести некоторые итоги и обсудить вопрос об определении мер, которые следует отменить.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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