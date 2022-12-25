Политические власти Венгрии намерены внести на обсуждение вопрос о последствиях санкций

Агентство по страхованию вкладов ищет, куда дели деньги четыре тысячи российских банкиров
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Представитель венгерского правительства Орбан заявил, что в политическом руководстве государства проходят консультации по вопросу о получении мандата на внесение в Европейский союз на обсуждение вопроса об анализе последствий санкционной политики по отношению к Российской Федерации.
Орбан отметил, что весьма вероятно получение официальным Будапештом соответствующего юридического права и оно будет достигнуто в ходе определенных политических переговоров. Он подчеркнул, что санкции политическими властями государств Европейского союза вводятся уже на протяжении нескольких месяцев, поэтому пришло время подвести некоторые итоги и обсудить вопрос об определении мер, которые следует отменить.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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