Читатели турецкого сайта отреагировали на решение Путина

Агентство по страхованию вкладов ищет, куда дели деньги четыре тысячи российских банкиров
Гендиректор госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников прокомментировал ситуацию на рынке за...Подробнее
Читатели турецкого сайта Haber 7 отреагировали на сообщение о принятых российскими политическими властями ответных мерах на введение западными государствам верхнего предела цены на нефть, перевозимую по морским путям. В оставленных комментариях они положительно оценили решение президента Путина о запрете российским компаниям заключать контракты с фирмами, которые собираются покупать нефть не по рыночной стоимости, а по цене, установленной западными государствами.
В комментариях читатели отметили, что ответ президента Российской Федерации оказался решительным и соответствующим сложившейся ситуации. Они полагают, что государства Европейского союза сами своей политикой довели ситуацию до такого состояния, когда возникла угроза сокращения поставок им нефти.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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