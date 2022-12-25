Читатели турецкого сайта отреагировали на решение Путина

Читатели турецкого сайта Haber 7 отреагировали на сообщение о принятых российскими политическими властями ответных мерах на введение западными государствам верхнего предела цены на нефть, перевозимую по морским путям. В оставленных комментариях они положительно оценили решение президента Путина о запрете российским компаниям заключать контракты с фирмами, которые собираются покупать нефть не по рыночной стоимости, а по цене, установленной западными государствами.

В комментариях читатели отметили, что ответ президента Российской Федерации оказался решительным и соответствующим сложившейся ситуации. Они полагают, что государства Европейского союза сами своей политикой довели ситуацию до такого состояния, когда возникла угроза сокращения поставок им нефти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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