Политолог Владимир Корнилов поделился своим мнением о дальнейших мерах американских политических властей по отношению к руководителю киевского режима Зеленскому.

Он считает, что спустя некоторое время, когда он уже больше не будет нужен официальному Вашингтону для своих целей, украинского президента перестанут поддерживать, от него отвернуться, а возможно, и свергнут.

Корнилов напомнил, что на протяжении истории США использовали политических диктаторов в разных государствах в своих интересах, а потом покидали их. Он полагает, что такой же сценарий повторится и по отношению к Зеленскому.

Ранее журналистка Соколовская заявила, что, по первому мнению, еще до приглашения украинского президента в Вашингтон, Россия и США провели переговоры и договорились между собой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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