Лукашенко отправился в Санкт-Петербург

Сегодня, 14:39

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Лукашенко отправился в Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Белорусский президент отправился на самолете в Санкт-Петербург для участия в работе неформального саммита политических руководителей государств международного объединения СНГ. Об этом сообщается в одном из новостных телеграмм каналов.

Уточняется, что Лукашенко вылетел на воздушном судне из аэропорта Чкаловский, который расположен рядом со Звездным городком в Подмосковье. Здесь политический руководитель белорусского государства знакомился с процессом подготовки космонавтов к полетам на орбитальные станции и работе на них.

Встреча президентов, представляющих Содружество независимых государств, запланирована на 25-26 декабря в Санкт-Петербурге. Ее проведение намечено в неформальной обстановке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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