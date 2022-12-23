Лукашенко отправился в Санкт-Петербург

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Белорусский президент отправился на самолете в Санкт-Петербург для участия в работе неформального саммита политических руководителей государств международного объединения СНГ. Об этом сообщается в одном из новостных телеграмм каналов.
Уточняется, что Лукашенко вылетел на воздушном судне из аэропорта Чкаловский, который расположен рядом со Звездным городком в Подмосковье. Здесь политический руководитель белорусского государства знакомился с процессом подготовки космонавтов к полетам на орбитальные станции и работе на них.
Встреча президентов, представляющих Содружество независимых государств, запланирована на 25-26 декабря в Санкт-Петербурге. Ее проведение намечено в неформальной обстановке.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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