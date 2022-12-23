СМИ пишут о росте влияния Катара на энергетику ЕС

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Немецкие СМИ сообщают о новых трудностях, с которыми сталкиваются политические власти Германии в связи с отказом от природного газа из России.
Отмечается, что на фоне разрастания энергетического кризиса все большее значения в этом отношении для государств европейского союза имеют поставки энергетических ресурсов из стран Персидского залива. Особенно здесь выделяется Катар как крупный экспортер в ЕС сжиженного природного газа.
О росте энергетической зависимости Германии и других государств ЕС от Катара, считают журналисты, свидетельствует ситуация вокруг коррупционных разбирательств в европейском парламенте. Недавно заместителю руководителя Кайли были предъявлены обвинения в получении взятки для отстаивания интересов Катара. СМИ пишут, что на фоне этих событий политические власти катарского государства грозят прекращением поставок газа, в случае обострения отношений с ним.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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