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Руководитель палаты румынского законодательного органа Марчел Чолаку разместил в социальной сети публикацию, в которой обозначил свое мнение о том значении, которое отводят американские политические власти официальному Бухаресту в стратегических вопросах на Черном море. Чолаку считает, что США своими внешнеполитическими решениями продемонстрировали, что Румыния входит в их стратегию по стабилизации положения в черноморском регионе и занимает в этом отношении важное место.
«Приветствую решение Конгресса США включить стратегию в <...> закон о бюджетных расходах правительства США. Это признание важности региона Черного моря и, соответственно, роли Румынии в обеспечении стабильности и безопасности всей Европы», – написал он.
Ранее заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Галузин, обращаясь к ситуации в этом регионе, отметил, что попытки НАТО поставлять вооружение Молдавии несут серьезную опасность для стабильности.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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