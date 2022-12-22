Руководитель палаты румынского законодательного органа Марчел Чолаку разместил в социальной сети публикацию, в которой обозначил свое мнение о том значении, которое отводят американские политические власти официальному Бухаресту в стратегических вопросах на Черном море. Чолаку считает, что США своими внешнеполитическими решениями продемонстрировали, что Румыния входит в их стратегию по стабилизации положения в черноморском регионе и занимает в этом отношении важное место.

«Приветствую решение Конгресса США включить стратегию в <...> закон о бюджетных расходах правительства США. Это признание важности региона Черного моря и, соответственно, роли Румынии в обеспечении стабильности и безопасности всей Европы», – написал он.

Ранее заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Галузин, обращаясь к ситуации в этом регионе, отметил, что попытки НАТО поставлять вооружение Молдавии несут серьезную опасность для стабильности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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