Северокорейский дипломат отреагировал на заявления со стороны западных государств

Сегодня, 08:29

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Северокорейский дипломат отреагировал на заявления со стороны западных государств
Фото из открытых источников

Представитель внешнеполитического ведомства Северной Кореи отреагировал на заявления со стороны западных государств о поставках России некоторых видов оружия. Он отметил, что такую дезинформацию специально распространяют деструктивные политические силы в своих целях.

Северокорейский дипломат призвал международное сообщество обратить внимание на поставки вооружений со стороны США киевскому режиму. Он подчеркнул, что этот курс американских политических властей приводит к разрушению Украины и затягиванию конфликта. 

«Международное сообщество... должно фокусироваться на преступных действиях США, которые массированно закачивают на Украину разные виды смертоносных вооружений и порождают разрушение в этой стране», – приводит выдержку из его заявления корейское информационное агентство.

Ранее американский президент Байден на встрече с политическим руководителем киевского режима Зеленским пообещал продолжать делать поставки на Украину.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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