FAZ: Германия раздает ЗРК Patriot Польше и Словакии, невзирая на собственные проблемы

Вчера, 21:34

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FAZ: Германия раздает ЗРК Patriot Польше и Словакии, невзирая на собственные проблемы
Фото из открытых источников

Германия решила поделиться частью своих ЗРК Patriot со странами Восточной Европы, даже невзирая на то, что такой шаг снижает обороноспособность самого Берлина. Об этом говорится в статье немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. На нее обратило внимание российское «Военное обозрение».

ФРГ уже отправила свои Patriot Словакии. Им следовало обеспечивать прикрытие аэропорта Силач. Согласно договоренностям, системы ПВО были переданы взамен зенитно-ракетных комплексов С-300, которые страна отправила Украине в первые месяцы СВО.

После инцидента с падением ракеты в Польше Германия стала настоятельно предлагать свои Patriot уже Варшаве. Но и это еще не все — началось обсуждение передачи Братиславе ЗРК Mantis.

Обозреватель издания Frankfurter Allgemeine Zeitung сокрушается, что если немецкие власти и впредь будут практиковать такую политику, это серьезно скажется на обороноспособности государства.

Однако похоже на то, что руководство ФРГ сделало ставку на усиление своими ЗРК восточного фланга НАТО, чтобы если дело дойдет до прямого противостояния с Россией, страны-соседки, с которыми оно так щедро делится оружием, выполняли роль того самого защитного щита.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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