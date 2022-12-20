Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Канаани выступил с заявлением об отношениях между американскими политическими властями и украинским президентом Зеленским. Он в телеграм-канале Министерства иностранных дел Ирана посоветовал Зеленскому вспомнить о тех политических руководителях, которые некоторое время пользовались союзническими отношениями с США, а затем были ими оставлены. Канаани считает, что Зеленскому следует извлечь уроки из таких случаев.

«Господину Зеленскому лучше извлечь уроки из судеб некоторых лидеров стран, которые радовались поддержке США», – написал дипломат.

Накануне украинский президент прибыл в США по приглашению американской стороны.

Представитель севастопольского законодательного органа Белик тоже считает, что впоследствии политические власти США покинут Зеленского.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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