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Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Канаани выступил с заявлением об отношениях между американскими политическими властями и украинским президентом Зеленским. Он в телеграм-канале Министерства иностранных дел Ирана посоветовал Зеленскому вспомнить о тех политических руководителях, которые некоторое время пользовались союзническими отношениями с США, а затем были ими оставлены. Канаани считает, что Зеленскому следует извлечь уроки из таких случаев.
«Господину Зеленскому лучше извлечь уроки из судеб некоторых лидеров стран, которые радовались поддержке США», – написал дипломат.
Накануне украинский президент прибыл в США по приглашению американской стороны.
Представитель севастопольского законодательного органа Белик тоже считает, что впоследствии политические власти США покинут Зеленского.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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