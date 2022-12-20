Антонов сделал заявление об американских поставках киевскому режиму

Сегодня, 07:54

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Антонов сделал заявление об американских поставках киевскому режиму
Фото из открытых источников

Российский посол в США Антонов сделал заявление по вопросу о поставках американского вооружения киевскому режиму. Он подчеркнул, что эта техника постоянно уничтожается российской армией. Так он отреагировал на сообщения о намерении американских политических властей поставлять киевскому режиму новые виды вооружений.

Антонов подчеркнул, что российские дипломаты неоднократно протестовали против такой политики со стороны США. Но американское политическое руководство продолжает проводить провокационный курс в украинском кризисе. Поэтому, заявил Антонов, следует только рассчитывать, что США не направят вместе с вооружением и своих граждан.

«Думаю, все прекрасно понимают, какая судьба может ожидать персонал, который станет управлять данными комплексами на территории Украины», – отметил российский посол.

Ранее в связи с поездкой Зеленского в США он охарактеризовал как бессодержательные американские заявления о нежелании конфликтовать с Россией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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