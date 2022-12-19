Псаки выразила мнение о целях визита в США Зеленского

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Занимавшая ранее должность пресс-секретаря американского президента Псаки рассказала, зачем, по ее мнению, приехал в Вашингтон украинский президент Зеленский и о чем он собирается выступать перед конгрессом. Соответствующую публикацию она разместила в Twitter.
Псаки полагает, что руководитель киевского режима прибыл в США на переговоры в связи с уменьшением поставок от западных государств. Поэтому он ставит себе цель убедить американских политиков продолжать выделять денежные средства киевскому режиму.
Сообщается, что у Зелинского намечена встреча и переговоры с президентом США Байденом, а затем по программе у него запланировано выступление перед американским законодательным органом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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