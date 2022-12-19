Псаки выразила мнение о целях визита в США Зеленского

Занимавшая ранее должность пресс-секретаря американского президента Псаки рассказала, зачем, по ее мнению, приехал в Вашингтон украинский президент Зеленский и о чем он собирается выступать перед конгрессом. Соответствующую публикацию она разместила в Twitter.

Псаки полагает, что руководитель киевского режима прибыл в США на переговоры в связи с уменьшением поставок от западных государств. Поэтому он ставит себе цель убедить американских политиков продолжать выделять денежные средства киевскому режиму.

Сообщается, что у Зелинского намечена встреча и переговоры с президентом США Байденом, а затем по программе у него запланировано выступление перед американским законодательным органом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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