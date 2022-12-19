Кевер выразил мнение об ошибке западных государств

Сегодня, 17:19

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Кевер выразил мнение об ошибке западных государств
Фото из открытых источников

Руководитель венгерского законодательного органа Ласло Кевер заявил об ошибке, которую допустили западные государства в своей политике применительно к Украине. В интервью на InfoRadio он сказал, что политические власти западных государств стремились сформировать из Украины военную базу, ориентированную против России. Тем самым, считает он, была допущена стратегическая ошибка.

«Запад допустил стратегическую ошибку, когда попытался не только вывести Украину из сферы интересов Москвы, но и превратить ее в большую военную базу, нацеленную на Россию», – сказал Кевер.

Он отметил, что политическое руководство Российской Федерации тем самым было спровоцировано на ответные действия. Далее государства европейского союза приняли уже девять пакетов санкционных мер, которые ведут к кризисам внутри самого ЕС. Кевер считает, что следует как можно скорее дипломатически урегулировать ситуацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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