В Польше тщательнее следят за украинцами

Сегодня, 07:54

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В Польше тщательнее следят за украинцами
Фото из открытых источников

Польские политические власти заявили о намерении более тщательно следить за приехавшими в страну украинцами. Об этом сообщает издание Gazeta Wyborcza. 

Журналист Бакун пишет, что проживающие в Польше украинцы вымогают у правительства денежные выплаты. В государстве принята программа по выдаче пособий беженцам из Украины «500+».

Однако теперь политические власти приняли решение не предоставлять это пособие тем украинцам, которые выезжают из страны более чем на месяц. В случае такого продолжительного отсутствия они лишаются права на законное пребывание в Польше.

Сообщается, что страховое управление государства уже прекратило выплату пособия «500+» примерно в 110 тысячах случаев. У ведомства имеется немало механизмов для контроля над сроком выездов украинцев из Польши.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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