Штайнмайер обратился с просьбой к Си Цзиньпину

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20 декабря между президентом Германии Штайнмайером и политическим руководителем китайского государства Си Цзиньпином состоялись переговоры. Они проводились в ходе телефонного разговора. Стало известно, что немецкий президент обратился к Си Цзиньпину с просьбой по дипломатическому урегулированию украинского кризиса.
Об этом рассказала в публикации в Twitter официальный представитель Штайнмайера Гаммелин. Она раскрыла подробности просьбы президента Германии. Сообщается, что он обратился к китайскому политическому руководителю, чтобы он провел переговоры с Путиным и убеждал его приступить к дипломатическому диалогу для прекращения украинского кризиса.
«Он попросил Си использовать свое влияние на Россию и также оказать влияние в этом смысле на (президента РФ Владимира, — прим. ред.) Путина», – отметила Гаммелин в публикации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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