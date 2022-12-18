Захарова прокомментировала заявление Гуттериша

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на недавнее заявление генерального секретаря ООН Гуттериша о необходимости разработать и ввести в юридическое действие законодательные нормы, определяющие степень правовой ответственности социальных сетей за размещенную в них информацию.
Захарова подчеркнула, что российские политические власти уже давно об этом заявляли и что на законодательном уровне в России уже введены соответствующие нормы, регулирующие работу социальных сетей.
«Мы традиционно высказывались в пользу необходимости устранения правового вакуума в контексте социальных сетей. Ровно то, о чем сейчас заявляет генсекретарь ООН», – заявила Захарова.
Она отметила, что ранее позицию российских дипломатов в этом отношении подвергали критике сторонники неолиберализма, однако теперь генеральный секретарь ООН выступает с аналогичным заявлением.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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