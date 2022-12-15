Западные политики выразили мнение о переговорах между Россией и киевским режимом

В Первоуральске простятся с погибшим мобилизованным 31-летним Андреем Печенкиным
31-летний мобилизованный Андрей Печенкин из Первоуральска 16 декабря будет похоронен на местном кладбище. Он погиб в...Подробнее
В ходе интервью с журналистами канала PBS руководитель разведывательного ведомства США Бернс выразил свое мнение о позиции российских политических властей по вопросу о переговорах с киевским режимом. Он считает, что дипломатическое урегулирование украинского кризиса не начинается, поскольку в политическом руководстве Российской Федерации не настроены их проводить.
Ранее помощник американского президента Салливан тоже прокомментировал вопрос о переговорах по украинскому кризису. Он заявил, что, по его мнению, пока еще не сформировались условия для их начала. Также генсек НАТО Столтенберг недавно сказал, что украинский кризис затягивается, но завершиться должен дипломатическим урегулированием.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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31-летний мобилизованный Андрей Печенкин из Первоуральска 16 декабря будет похоронен на местном кладбище. Он погиб в...Подробнее
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