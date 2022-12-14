Песков сообщил о переговорах между Путиным и Лукашенко

Политические руководители государств Российской Федерации и Белоруссии намерены обсудить некоторые актуальные вопросы. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Песков. Он сообщил, какие именно темы собираются обсудить Путин и Лукашенко. Среди них он назвал вопросы отношений между двумя государствами, торговое и экономическое сотрудничество между ними, направления дальнейшей интеграции. Также Песков сообщил, что Путин и Лукашенко собираются обратиться к международным вопросам, как региональным, так и более широкого плана.

Ранее в СМИ была опубликована информация, что президенты Российской Федерации и Белоруссии наметили встретиться и провести переговоры 19 декабря в Минске.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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