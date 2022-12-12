Lidovky: удары Украины по целям на территории России приведут к эскалации военного конфликта

UFA1.RU: врач-уролог Ильнур Закиров из Уфы рассказал о своей мобилизации
После того как в России была объявлена мобилизация, врач-уролог Демской больницы города Уфа Ильнур Закиров решил пойти...Подробнее
События, произошедшие на минувшей неделе, показали, что ВСУ располагают дальнобойными беспилотниками, способными пробираться вглубь территории европейской части России и наносить удары по военным аэродромам.
Автор чешского издания Lidovky считает, что атаками авиабаз в Саратовской и Рязанской областях может быть положено начало новой эскалации в ходе российско-украинского вооруженного конфликта.
При этом, обращает он внимание, Киев пока не наносит массированных ударов по территории России, в отличие от Москвы, которая регулярно бьет по Украине. Но все может измениться, когда его западные союзники перейдут через свои опасения и начнут поставлять дальнобойное вооружение.
Пока Соединенные Штаты не дают Украине ракеты, которые били бы на несколько сотен километров и могли бы доставать до целей в Москве. Причина - Вашингтон желает избежать эскалации, которая наверняка бы последовала, если бы украинские удары по военной инфраструктуре России стали бы регулярными.
По крайней мере, есть желание избежать эскалации публично. Однако нет гарантии, что такое вооружение не передаст другая страна. Возможно, оно уже на пути в Украину.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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