Министр обороны Великобритании Уоллес допустил передачу Украине новых видов вооружения

UFA1.RU: врач-уролог Ильнур Закиров из Уфы рассказал о своей мобилизации
После того как в России была объявлена мобилизация, врач-уролог Демской больницы города Уфа Ильнур Закиров решил пойти...Подробнее
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил возможность передачи Украине новых видов вооружений, в том числе дальнобойных. Об этом информирует Times Radio.
В частности, глава оборонного ведомства проинформировал, что Британия готова рассмотреть вопрос о передаче Киеву авиационных крылатых ракет Storm Shadow. Их дальность 560 километров.
«У нас могут быть еще вооружения, которые мы еще не передавали, и мы изучим их передачу Украине, если именно это будет необходимо для ее защиты», — заявил Уоллес.
Ранее Борис Джонсон, бывший премьер Великобритании, в своей колонке для издания The Wall Street Journal призвал передать Украине все необходимые виды вооружений для того, чтобы она одержала победу над Россией «не в 2025 году, не в 2024-ом, а в 2023-ем».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
После того как в России была объявлена мобилизация, врач-уролог Демской больницы города Уфа Ильнур Закиров решил пойти...Подробнее
Доброволец Александр Новиков из Урала погиб на фронте спустя две недели после отправки. О его гибели рассказывает...Подробнее
С военкоматом решила судиться жительница Екатеринбурга Марина Рукавичникова, чтобы вернуть домой мужа. Она подала в суд...Подробнее
О том, какую помощь могут оказать в Самарской области семьям мобилизованных, погибших на фронте, рассказал портал...Подробнее
Мобилизованного из Самары с множеством проблем со здоровьем пытается вернуть домой его жена. Женщина рассказала, что у...Подробнее
В Китае снова распространяется COVID-19 и в этой стране отказались от политики нулевой толерантности к коронавирусу....Подробнее
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов допускает, что правительство Литвы может полностью запретить транзит...Подробнее
Украинские власти сообщили о том, что ВС РФ ударили артиллерией по зданию херсонской администрации. В результате этого...Подробнее
Автор «Свободной прессы» Вера Жердяева рассказала об атаках российских дронов по территории Украины. По ее словам,...Подробнее
Запасы вооружений стран Запада сильно истощены в результате военной помощи Украине. Об этом говорится в статье...Подробнее
Комментировать