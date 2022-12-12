Министр обороны Великобритании Уоллес допустил передачу Украине новых видов вооружения

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил возможность передачи Украине новых видов вооружений, в том числе дальнобойных. Об этом информирует Times Radio.

В частности, глава оборонного ведомства проинформировал, что Британия готова рассмотреть вопрос о передаче Киеву авиационных крылатых ракет Storm Shadow. Их дальность 560 километров.

«У нас могут быть еще вооружения, которые мы еще не передавали, и мы изучим их передачу Украине, если именно это будет необходимо для ее защиты», — заявил Уоллес.

Ранее Борис Джонсон, бывший премьер Великобритании, в своей колонке для издания The Wall Street Journal призвал передать Украине все необходимые виды вооружений для того, чтобы она одержала победу над Россией «не в 2025 году, не в 2024-ом, а в 2023-ем».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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