UFA1.RU: врач-уролог Ильнур Закиров из Уфы рассказал о своей мобилизации
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Полковник запаса морской пехоты в отставке Марк Канчиан считает, что США не решатся поставлять Украине системы ПВО/ПРО Patriot, способные сбивать самолеты, беспилотники и баллистические ракеты. По его мнению, это заведомо проигрышное решение.
Канчиан обращает внимание на то, что ЗРК, о которой идет речь, одна из самых дорогостоящих, пишет URA.Ru. Ракета, выпущенная по недорогому беспилотнику — слишком дорогое удовольствие. Так использовать их нерентабельно.
«Выстрел ракетой за миллион долларов по беспилотнику стоимостью 50 000 долларов — это проигрышное предложение», — озвучивает свое мнение Канчиан и советует США поискать другие системы ПВО для Украины, посредством которых бы отражались атаки иранских беспилотников.
По сообщениям американских СМИ, президент Джо Байден готов одобрить поставки ЗРК Patriot ВСУ сразу же после того, как Пентагон проинформирует о том, что украинские экипажи завершили подготовку и Украина готова к использованию этих систем ПВО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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