ISW обозначил дату и направление крупномасштабного наступления ВС из РФ

Россия готовит крупномасштабное наступление в ходе «специальной военной операции» на территории Украины и может начать его в первые месяцы 2023-го года. Такой вывод сделали аналитики Института изучения войны (ISW). Его они озвучили в своем свежем докладе — он доступен на официальном сайте институции.

Начало крупного наступления будет зависеть от погоды. Оно стартует не раньше, чем грунт хорошо промерзнет, — достаточно для того, чтобы по нему без проблем могла перемещаться тяжелая военная техника. Сейчас стороны конфликта именно по этой причине больше привязаны к дорогам с твердым покрытием и проводят исключительно ограниченные наступательные операции.

Когда грунт промерзнет, ВС РФ могут выбрать одно или два направления для наступления - вдоль харьковско-луганской границы на северо-востоке Украины и/или в Донецкой области.

Аналитики, руководствуясь визуальными доказательствами в Сети, увидели подтверждения того, что подготовка к наступлению уже ведется.

Тем временем западные СМИ уверены, что большое наступление на этот же период времени готовят и ВСУ. Судя по всему, оно будет сосредоточено на южном фронте с выходом к Мелитополю.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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