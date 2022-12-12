Le Figaro: СВО продемонстрировала ключевую уязвимость стран Запада

Вчера, 18:14

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Le Figaro: СВО продемонстрировала ключевую уязвимость стран Запада
Фото из открытых источников

Запасы вооружений стран Запада сильно истощены в результате военной помощи Украине. Об этом говорится в статье французской газеты Le Figaro.

Обозреватели подчеркивают, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной вскрыл главную уязвимость стран Запада. В особенности — Европы. Оказалось, что они не готовы к затяжному военному конфликту, поскольку имеют небольшие запасы вооружений и боеприпасов.

«Конфликт в Украине выявил голод западных запасов боеприпасов. Генеральные штабы сталкиваются с острой необходимостью существенного их увеличения», — говорится в публикации.

При этом запасы США еще далеки от истощения, но Пентагон все равно берет курс на увеличение объемов вооружений на складах. Минобороны запрашивает дополнительно 500 миллионов долларов, которые будут затрачены на строительство новых производственных мощностей по производству боеприпасов для еще большего наращивания поставок Украине.

В США не перестают повторять, что не собираются сокращать военную помощь Киеву и намерены ее продолжать до тех пор, пока территориальная целостность страны не будет установлена. Вчера появилась неофициальная информация о том, что Вашингтон после прорабатывания вопроса решил поставить Киеву ЗРК Patriot.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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