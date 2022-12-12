Bloomberg: Китай встревожил мир изменением отношения к COVID-19

Вчера, 13:04

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Bloomberg: Китай встревожил мир изменением отношения к COVID-19
Фото из открытых источников

В Китае снова распространяется COVID-19 и в этой стране отказались от политики нулевой толерантности к коронавирусу.

Это вызывает серьезную обеспокоенность западных аналитиков, которые опасаются, что это может серьезно повлиять на ситуацию в мире. Об этом заявил главный фармацевтический аналитик Bloomberg Intelligence Сэм Фазели, пишет Bloomberg. 

В итоге пандемия снова может усилиться по всему миру.

«Мышление Китая с тех пор, как он отказался от политики нулевой терпимости к COVID, таково: «Мы не так уж много можем сделать и уже сделали все, что могли. У нас есть пример того, что сделал Запад и что произошло, так что давайте просто позволим вирусу распространиться», — заявил Фезели.

В конце ноября в Китае заявили об отказе от политики нулевой толерантности к ковиду в Китае. И после этого серьезно начало расти число заболевших. В Пекине заявляют, что штамм, который доминирует сейчас в Китае, вызывает нетяжелое течение болезни. Но эксперты опасаются, что в итоге число жертв может вырасти до 700 тыс. человек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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