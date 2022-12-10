Представитель США сделала заявление о работе АТЭС

Информационное агентство Reuters сообщает, что американские политические власти намерены в следующем году направить Российской Федерации приглашение принять участие в работе представителей государств азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Проведение этого саммита запланировано в города Сан-Франциско.

Официальный представитель США в России Руд заявила, что американские политические власти собираются выполнять международные правовые нормы в отношении работы международной организации АТЭС. Поэтому российские дипломаты, добавила она, тоже должны участвовать в работе ее форума.

Ранее сообщалось, что посол РФ Антонов рассказал, что в начале следующего года несколько российских дипломатов покинут США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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