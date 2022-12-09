Экономист Дудчак проанализировал принципы внешней политики российских и американских политических властей. Он отметил, что сейчас Вашингтон стремится усилить свое влияние в закавказском регионе, а именно в Армении, где находится одно из самых крупных по количеству сотрудников американских посольств.

Однако Дудчак считает, что США во внешней политике ставит свои цели и интересы выше интересов других государств. Иначе выстраивают международные отношения российские политические власти. Их дипломаты учитывают интересы всех сторон и стремятся выстраивать скоординированную деятельность. Дудчак считает, что такой подход противопоставлен американскому и способствует усилению влияния Российской Федерации на международной арене.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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