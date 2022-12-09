Ищенко рассказал, перед каким выбором стоят РФ и Запад

Сегодня, 11:19

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Ищенко рассказал, перед каким выбором стоят РФ и Запад
Политолог Ростислав Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал ситуацию на фронте и дал свой прогноз касательно возможных политических событий.

Он отметил, что вооруженные конфликты между странами начинаются, когда стороны не согласны с происходящим, пишет Украина.ру. И каждая из сторон конфликта хочет добиться «полной победы», так как это даст ей право устанавливать собственный порядок.

О мире можно говорить тогда, когда стороны понимают, что шансов на победу мало. Тогда они садятся за стол переговоров и соглашаются на уступки.

Но и такой вариант – это, по сути, временное перемирие. Как только какая-то из сторон почувствует силу, она снова может развязать боевые действия.  От своих претензий государства редко отказываются, уверен Ищенко.

Поэтому сейчас либо конфликт будет продолжаться до полной победы РФ или Запада, либо будет какое-то промежуточное перемирие и через несколько лет боевые действия могут разгореться с новой силой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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