Лукашенко выразил мнение о политической ситуации в западных государствах

Сегодня, 17:24

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Лукашенко выразил мнение о политической ситуации в западных государствах
Фото из открытых источников

Белорусский президент выступил на собрании евразийского экономического совета и затронул тему ситуации в западных государствах в связи с проводимой ими санкционной политикой. Он высказал мнение, что в с течением времени в этих государствах начнется политический кризис.

Лукашенко отметил, что в государствах европейского союза и США уже разворачивается энергетический, экономический и продовольственный кризисы. Однако со временем, по его мнению, к этому добавится и политический кризис. Симптомом этого белорусский президент считает выражаемое жителями западных государств недовольство курсом политических властей, особенно санкционным, который, как считают эксперты, и способствовал разным кризисам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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