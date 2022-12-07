Лукашенко выразил мнение о политической ситуации в западных государствах

24-летний омич потерял в СВО ВС из РФ на Украине семерых друзей и чуть не погиб сам
О своем участии в «военной спецоперации» рассказал 24-летний Александр Найверт. Он присутствовал на открытии клуба...Подробнее
Белорусский президент выступил на собрании евразийского экономического совета и затронул тему ситуации в западных государствах в связи с проводимой ими санкционной политикой. Он высказал мнение, что в с течением времени в этих государствах начнется политический кризис.
Лукашенко отметил, что в государствах европейского союза и США уже разворачивается энергетический, экономический и продовольственный кризисы. Однако со временем, по его мнению, к этому добавится и политический кризис. Симптомом этого белорусский президент считает выражаемое жителями западных государств недовольство курсом политических властей, особенно санкционным, который, как считают эксперты, и способствовал разным кризисам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О своем участии в «военной спецоперации» рассказал 24-летний Александр Найверт. Он присутствовал на открытии клуба...Подробнее
21-летний мобилизованный Максим Белоусов погиб в ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Гибель молодого...Подробнее
Коммунальные службы города оказались не готовы к снежному коллапсу в Санкт-Петербурге. Жители города жалуются на...Подробнее
О том, куда обращаться женам в случае, если супруг оказался в зоне боевых действий, которые идут в ходе «военной...Подробнее
«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и...Подробнее
Российский президент поручил Министерству энергетики разобраться в ситуации вокруг природного газа, который компания...Подробнее
Отечественный военный эксперт Виктор Литовкин раскритиковал публикации западных и украинских СМИ, в которых...Подробнее
В Минеральные воды пришла минусовая температура, которая сопровождается мокрым снегом и ледяным дождем. Местные жители...Подробнее
Политолог Светов считает, что у американских политических властей не получится добиться исключения Российской Федерации...Подробнее
Семья из Красноярска пытается вернуть домой 24-летнего Андрея Рау, которого мобилизовали, хотя он и является студентом...Подробнее
Комментировать