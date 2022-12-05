Более половины опрошенных в Германии подвергли критике работу Шольца

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Компания INSA провела социологический опрос среди жителей Германии об отношении к работе руководителя правительства Шольца. Политик занял эту должность год назад 8 декабря 2021. До него правительством руководила Меркель в течение 16 лет.
По итогам опроса выяснилось, что более половины респондентов, 55%, не довольны результатами работы Шольца.
В первую очередь, в качестве причины недовольства называются внутренние проблемы Германии, обозначившиеся при новом руководителе правительства. Прежде всего имеются в виду кризисы в экономике и энергетике.
Эксперты считают, что они тесно связаны с санкционной политикой западных государств против российской экономики, сокращением закупок нефти и газа из России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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