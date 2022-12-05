Политолог выразил мнение о большой двадцатке

Сегодня, 16:59

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Политолог выразил мнение о большой двадцатке
Фото из открытых источников

Политолог Светов считает, что у американских политических властей не получится добиться исключения Российской Федерации из состава международной организации большой двадцатки. Ранее сообщалось, что в содержании бюджета для военного ведомства США обозначены пункты, из которых, по мнению экспертов, следует намерение исключить Россию из этой организации.

Светов отметил, что на международные отношения российских политических властей американский бюджет не влияет. Он указал, что половина участников организации большая двадцатка находятся на стороне России. Поэтому, по его мнению, затея политических властей США не удастся.

Ранее Светов выразил мнение, что Польша ошибается, выбирая западный курс, поскольку у нее больше общего с Россией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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