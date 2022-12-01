МО РФ: РФ запланирует удары по Швеции и Финляндии после их вступления в НАТО

Россия не оставит без ответа вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом пишет издание для военачальников «Военная мысль», которое выдает Минобороны РФ.

Когда НАТО примет в состав блока эти две страны, РФ придется предпринять шаги по усилению защиты своих границ. К такому выводу пришли генерал-лейтенант А.В. Морозов, капитаны 1 ранга А.А. Зубарев и А.Д. Хряпов в статье «Современные вызовы военной безопасности Российской Федерации в Арктике».

Они отмечают, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО следует рассматривать как очень серьезный военно-политический вызов для Российской Федерации. Присоединение этих стран к блоку увеличивает протяженность границы НАТО с РФ более чем на 1 тыс. км.

Швеция и Финляндия могут разместить на своих территориях дополнительное вооружение, а также создать склады для боеприпасов и материальных средств сил НАТО.

При переброске в Финляндию ОТРК НАТО означает, что под ударом окажутся военно-индустриальные объекты Архангельской области. И игнорировать РФ это не может. Поэтому придется нарастить состав сухопутных и береговых войск на северном направлении. Также будут усилены ракетные войска и артиллерия, противовоздушная оборона, авиация.

Также будет разработан план по нанесению ударов по территории Швеции и Финляндии в случае возможного конфликта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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