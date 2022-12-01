Политолог выразил мнение о ситуации в ЕС

Политолог Сергиенко проанализировал международную ситуацию на фоне телефонных переговоров руководителя правительства Германии Шольца с российским президентом Путиным. Как сообщалось, разговоров по телефону состоялся по инициативе немецкой стороны. Сергиенко выразил мнение, что это не случайно.

Он связал звонок Шольца с проходившими в то же самое время переговорами между президентам Франции и США Макроном и Байденом. Политолог считает, что инициатива Шольца демонстрирует борьбу в ЕС.

Если Макрон претендовал на роль выразителя интересов всего европейского союза на переговорах с Байденом, то Шольц, по мнению Сергиенко, выступил против этого, со своей стороны проведя разговор с Путиным.

«Многие ожидали, что разговор от имени Европы с США Макрон будет вести вместе с Шольцем, потому что, во-первых, Америка нарушает правила ВТО, во-вторых, запланирована экономическая война с ЕС, протекционизм в США шагает полным ходом... Это общеевропейские вопросы, но солидарности в Европе нет нигде. Шольц очень трезво оценил ситуацию», – сказал политолог.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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