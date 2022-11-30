МК: Лавров проинформировал о способах борьбы ВС из РФ со спутниками-шпионами НАТО

Российский специалист в военно-стратегической сфере Антон Лавров накануне сделал признание о том, что западные государства на протяжении нескольких минувших лет активно осуществляли разработку эффективных способов отслеживания из космоса наземной обстановки посредством спутников. Отныне информацию об армейском продвижении никто не может скрыть от противника. Об этом своих пользователей проинформировал сетевой новостной онлайн портал «Московский Комсомолец».

Журналисты издания сообщили своим читателям:

«Разведка с помощью спутников предоставляет широкие возможности получения оперативно важных данных: разведывательную информацию, идентификацию максимально уязвимых точек, расположенных в тылу противника (базы, места разгрузки и погрузки техники). Спутники быстро вычислят подобные объекты — за 50, 100 км от линии фронта. Затем они мгновенно поражаются вооружением высокой точности. В подобных ситуациях следует руководствоваться тем, что это уже новая реальность», — рассказал военный эксперт репортеру МК.

Еще Антон Лавров добавил, что в настоящее время ВКС Российской Федерации критично отстают по численности спутников, размещенных на орбите, от Соединенных Штатов Америки и их союзников. Они имеют лишь 150 подобных аппаратов из общего числа ориентировочно в 500 единиц.

Он отметил, что Россия также не сможет уничтожить все западные спутники, поскольку для этого у нее недостаточно боеприпасов. Эксперт также указал на возможности США с партнерами оперативно восстанавливать численность спутниковой группировки на орбите.

«Возможно, на что-то будет способен наш «Пересвет». Но пока результатов его работы по спутникам официально не заявлялось», — резюмировал Лавров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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