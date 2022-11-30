Песков сообщил, что у Путина в ближайшее время не намечено переговоров с Макроном

Пресс-секретарь российского президента Песков рассказал, что в ближайшее время Путин не планирует проводить телефонных переговоров с Макроном. Песков сказал об этом, анализируя расписание намеченных внешнеполитических переговоров Путина.

Комментарий Пескова прозвучал на фоне недавнего заявления французского президента. Ранее Макрон заявлял, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным по телефону. Однако вскоре он сообщил, что внес изменения в свои планы по внешнеполитическим переговорам.

Макрон рассказал, что намерен сначала провести диалог с американским президентом Байденом. Министр иностранных дел Лавров выразил мнение, что Макрон и Байден в ходе своих переговоров обсудят и политику западных государств по отношению к России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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