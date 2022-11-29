Политические власти США разрабатывают новые санкции по отношению к Северной Корее

Администрация Челябинской области прокомментировала гибель многодетного военнослужащего
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Представитель американкой администрации Салливан рассказал о разрабатываемых новых санкциях по отношению к Северной Корее. Он сообщил, что эта подготовка связана с решением политических властей КНДР провести запуски ракет. Эти пуски недавно были проведены военными Северной Кореи.
Салливан заявил, что поэтому политические власти Южной Кореи, Японии и США приняли решение об усилении сотрудничества в регионе между военными соединениями этих государств.
Также в США политики планируют ввести новые санкции против КНДР и они уже разрабатываются. При этом в американской администрации заявляют, что настроены на дипломатический диалог с политическими властями Северной Кореей в любом формате.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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