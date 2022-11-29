В Гуанчжоу отменены некоторые меры по борьбе с коронавирусом

Вчера, 21:14

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В Гуанчжоу отменены некоторые меры по борьбе с коронавирусом
Фото из открытых источников

В китайском городе Гуанчжоу местные политические власти отменили некоторые строгие меры по борьбе с распространением коронавируса. Ранее в этом населенном пункте, численность жителей которого составляет около 18 миллионов человек, был введен локдаун, то есть запрещена работа всех предприятий. Также по отношению к заболевшим коронавирусом и тем, кто с ними общался, применялись строгие меры карантина.

Теперь в ряде районов города отменены некоторые из этих мер. При этом в значительном количестве районов они продолжают применяться. Администрация Гуанчжоу опубликовала специальный список зданий, которые объявлены на карантине.

Накануне по официальным сведениям в городе зафиксировано около 7 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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