В Гуанчжоу отменены некоторые меры по борьбе с коронавирусом

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В китайском городе Гуанчжоу местные политические власти отменили некоторые строгие меры по борьбе с распространением коронавируса. Ранее в этом населенном пункте, численность жителей которого составляет около 18 миллионов человек, был введен локдаун, то есть запрещена работа всех предприятий. Также по отношению к заболевшим коронавирусом и тем, кто с ними общался, применялись строгие меры карантина.
Теперь в ряде районов города отменены некоторые из этих мер. При этом в значительном количестве районов они продолжают применяться. Администрация Гуанчжоу опубликовала специальный список зданий, которые объявлены на карантине.
Накануне по официальным сведениям в городе зафиксировано около 7 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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