Журналисты напомнили о деле сына американского президента, из-за которого ему грозит импичмент

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Авторы публикации в издании Euro Weekly News выразили мнение, что при определенном развитии событий, связанных с украинским кризисом, оппозиция может организовать импичмент американскому президенту Байдену. Они обратили внимание на обсуждение вопроса об экстрадиции в США украинских олигархов, среди них Коломойский.
«Экстрадиция двух украинских олигархов в США может стать "бомбой" в продолжающемся расследовании ФБР по делу Хантера Байдена и довести его отца до импичмента», – пишут авторы статьи.
Они напоминают о затянувшемся деле по расследованию деятельности сына американского президента, связанной с украинскими олигархами. Изучается вопрос об использовании Хантером своих родственных связей. Если будет установлено, что президент Байден тоже замешан в расследуемом деле, это усилит позиции республиканцев в вопросе о проведении импичмента.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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