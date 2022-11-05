Правительства США и Великобритании ведут переговоры по газовой сделке

Издание The Daily Telegraph сообщает, что американские и британские политические власти близки к окончательному согласованию сделки по поставкам Лондону природного газа в сжиженной форме. Уточняется, что уже в ближайшие дни новый премьер-министр Великобритании Сунак может объявить о ее заключении.

В газете отмечается, что это будет одна из крупнейших экономических сделок, объем топлива, который будет продан, оценивается в размере до 10 миллиардов кубических метров. При этом конкретные объемы еще обсуждаются, но возможно их так и не сообщат публично.

В российском министерстве иностранных дел характеризуют такие решения европейских правительств как невыгодные для них и заметно усиливающие экономическое влияние США в Европе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700