Правительства США и Великобритании ведут переговоры по газовой сделке

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Издание The Daily Telegraph сообщает, что американские и британские политические власти близки к окончательному согласованию сделки по поставкам Лондону природного газа в сжиженной форме. Уточняется, что уже в ближайшие дни новый премьер-министр Великобритании Сунак может объявить о ее заключении.
В газете отмечается, что это будет одна из крупнейших экономических сделок, объем топлива, который будет продан, оценивается в размере до 10 миллиардов кубических метров. При этом конкретные объемы еще обсуждаются, но возможно их так и не сообщат публично.
В российском министерстве иностранных дел характеризуют такие решения европейских правительств как невыгодные для них и заметно усиливающие экономическое влияние США в Европе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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