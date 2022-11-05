Политические власти Италии объявили о новом курсе по отношению к мигрантам

Вчера, 23:49

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Политические власти Италии объявили о новом курсе по отношению к мигрантам
Фото из открытых источников

Итальянское правительство начинает усиливать меры по контролю за мигрантами, прибывающими в страну. Недавно было отказано в приеме около 250 человек, которые хотели высадиться в Катании – сицилийском порту. В ответ представители правозащитной организации SOS Humanity заявили, что политические власти Италии нарушают нормы морского устава, согласно которому суда, взявшие на борт людей в критической для них ситуации, имеют право высадить их в любом близлежащем порту.

Однако в новом правительстве Италии уже заявили о курсе на ужесточение правил приема мигрантов. Об этом говорила премьер-министр Мелони. Эксперты отмечают, что именно Италия среди западных европейских государств является страной, куда приезжает много мигрантов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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