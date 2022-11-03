В венгерском правительстве выразили мнение об урегулировании ситуации на Украине

Родственники мобилизованных южноуральцев потребовали вернуть их с передовой СВО
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В правительстве Венгрии высказали мнение об урегулировании украинского кризиса, его озвучила министр юстиции Варга. Она заявила, что прекращение военного противостояния во многом на международной арене зависит от переговоров между американскими и российскими политическими властями.
«Без желания США мира не будет. Только Россия и Соединенные Штаты могут выработать решение на долгосрочную перспективу», – сказала Варга.
Она также отметила, что украинский кризис имеет глобальный характер, поскольку принятые санкции западных государств по отношению к российской экономике привели к кризису в энергетической сфере и к сильному росту показателей по инфляции, что заметно в государствах европейского союза.
Ранее сообщалось, что папа римский Франциск тоже призывал к урегулированию ситуации через дипломатические переговоры.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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