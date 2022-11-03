В венгерском правительстве выразили мнение об урегулировании ситуации на Украине

Вчера, 20:29

0

Image 16+
В венгерском правительстве выразили мнение об урегулировании ситуации на Украине
Фото из открытых источников

В правительстве Венгрии высказали мнение об урегулировании украинского кризиса, его озвучила министр юстиции Варга. Она заявила, что прекращение военного противостояния во многом на международной арене зависит от переговоров между американскими и российскими политическими властями.

«Без желания США мира не будет. Только Россия и Соединенные Штаты могут выработать решение на долгосрочную перспективу», – сказала Варга.

Она также отметила, что украинский кризис имеет глобальный характер, поскольку принятые санкции западных государств по отношению к российской экономике привели к кризису в энергетической сфере и к сильному росту показателей по инфляции, что заметно в государствах европейского союза.

Ранее сообщалось, что папа римский Франциск тоже призывал к урегулированию ситуации через дипломатические переговоры.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В венгерском правительстве выразили мнение об урегулировании ситуации на Украине

Вчера, 20:29

Американское правительство приняло решение о формировании в Висбадене штаба по контролю за поставками оружия Киеву

Вчера, 11:09

Маск намерен уволить многих сотрудников Twitter

3-11-2022, 16:24

Военные Северной Кореи запустили ракеты в направлении Японского моря

2-11-2022, 17:59

Европейский союз обсуждает восстановление энергетической системы Украины

2-11-2022, 08:44

Достигнута новая договоренность о торговле между ЕАЭС и Ираном

1-11-2022, 21:49

Западный журналист считает, что восточные политические режимы в мировом масштабе становятся предпочтительнее западных

1-11-2022, 12:49

Представители МИДа рассказали о погибших россиянках в Сеуле от давки

31-10-2022, 10:44

Во время давки в Сеуле умерли люди

30-10-2022, 11:09

ГПС Украины отмечает переброску российских войск и техники в Белоруссию

29-10-2022, 07:24

Эксперт оценил ситуацию на рынке топлива в ЕС

28-10-2022, 08:54

Американские политические власти намерены изменить свой план по отношению к ценам на нефть из России

27-10-2022, 10:24

Правительство Шри-Ланки увеличило период действия выдаваемых российским гражданам виз

25-10-2022, 18:59

Турция поставляет Украине меньше беспилотников

25-10-2022, 11:39

На морской границе обменялись предупредительными выстрелами военные соединения КНДР и Южной Кореи

24-10-2022, 19:54

Отставной американский офицер указал, как затруднить поставки на Украину

23-10-2022, 17:09

Эксперт обозначила российские товары, востребованные в экономике ЕС

23-10-2022, 11:34

В Италии сфомировано новое правительство

22-10-2022, 21:44

Борис Джонсон вернулся в Великобританию

22-10-2022, 15:09

Молдавия закупает газ на случай прекращения поставок от Газпрома

21-10-2022, 10:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Родственники мобилизованных южноуральцев потребовали вернуть их с передовой СВО

Родственники мобилизованных южноуральцев потребовали вернуть их с передовой СВО

4-11-2022, 12:24

0

В Еманжелинске родственники мобилизованных требуют, чтобы их отцов, мужей и сыновей вернули с передовой. Жители...

Подробнее
В Челябинской области многодетный фермер вернулся домой в РФ после мобилизации

В Челябинской области многодетный фермер вернулся домой в РФ после мобилизации

4-11-2022, 10:24

0

Добиться отсрочки для Евгения Курчатова из деревни Могильное Челябинской области удалось через суд. Несмотря на то, что...

Подробнее
Ярославский омбудсмен сообщил о причинах жалоб родных мобилизованных

Ярославский омбудсмен сообщил о причинах жалоб родных мобилизованных

4-11-2022, 14:44

0

Какие жалобы поступают от родных мобилизованных, рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области...

Подробнее
Заключенных из колоний направляют на фронт в составе ЧВК «Вагнер»

Заключенных из колоний направляют на фронт в составе ЧВК «Вагнер»

4-11-2022, 10:14

0

Заключенных из колоний направляют на фронт в составе ЧВК «Вагнер». Об этом пишет Ngs24.ru, отмечая, что эту информацию...

Подробнее
59-летний грайворонец погиб во время спецоперации на Украине

59-летний грайворонец погиб во время спецоперации на Украине

3-11-2022, 11:34

0

По всей России продолжают хоронить мобилизованных, добровольцев и военных, погибших в ходе «военной спецоперации» РФ на...

Подробнее
Маск намерен уволить многих сотрудников Twitter

Маск намерен уволить многих сотрудников Twitter

3-11-2022, 16:24

0

Недавно совершивший сделку по покупке крупной социальной интернет-сети Twitter Маск намерен уволить около 3,7 тысяч...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Все больше немцев верят России, пишет Spiegel

Все больше немцев верят России, пишет Spiegel

3-11-2022, 17:09

0

Судя по информации из немецкого издания Spiegel, население Германии становится все больше солидарно с Россией...

Подробнее
Должен ли мобилизованный платить алименты? Отвечает пермский юрист Магомед Кантаев

Должен ли мобилизованный платить алименты? Отвечает пермский юрист Магомед Кантаев

4-11-2022, 10:39

0

Мобилизация влияет на источники доходов мобилизованных, и при этом также может изменить их финансовые обязательства....

Подробнее
В Уфе мужчине прислали повестку, хотя мобилизация уже закончилась

В Уфе мужчине прислали повестку, хотя мобилизация уже закончилась

3-11-2022, 11:09

0

В Уфе мужчине прислали повестку, хотя мобилизация уже закончилась, о чем заявил даже президент РФ Владимир Путин....

Подробнее
С какими заболеваниями не возьмут в армию в 2022 году

С какими заболеваниями не возьмут в армию в 2022 году

3-11-2022, 08:39

0

1 ноября в России начался осенний призыв. Многих молодых людей могут не взять на срочную службу в армию из-за проблем...

Подробнее